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РФ приветствует усилия Сирии по созданию комфортных условий для курдского населения

Политика
28 сентября, 16:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

В Москве обратили внимание на заявления главы МИД Сирии Валида Муаллема о том, что в Дамаске готовы обсуждать с сирийскими курдами вопросы самоуправления после окончательной победы над террористами ИГ

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Москва приветствует намерения Дамаска вести диалог с курдским населением Сирии по вопросам самоуправления. Об этом на брифинге в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, в Москве обратили внимание на заявления главы МИД Сирии Валида Муаллема о том, что в Дамаске "готовы обсуждать с сирийскими курдами вопросы самоуправления" после окончательной победы над террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ).

"Приветствуем и поддерживаем усилия правительства Сирии, направленные на национальное примирение, создание комфортных условий для существования в рамках единой Сирии представителей различных этно-конфессиональных сегментов сирийского общества", - сказала дипломат.

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