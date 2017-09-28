Захарова: украинский закон об образовании противоречит международным обязательствам Киева

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Новый украинский закон об образовании нарушает основополагающие принципы документов ООН, ОБСЕ и Совета Европы. Об этом заявила в четверг на брифинге директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.
"Украинский закон об образовании, подписанный президентом этой страны 25 сентября, нарушает основополагающие принципы, закрепленные в документах ООН, ОБСЕ и Совета Европы и, безусловно, противоречит обязательствам Украины в этих международных организациях", - отметила она.