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Захарова: украинский закон об образовании противоречит международным обязательствам Киева

Политика
28 сентября, 16:10 UTC+3
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Материал из 1 страницы
Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Новый украинский закон об образовании нарушает основополагающие принципы документов ООН, ОБСЕ и Совета Европы. Об этом заявила в четверг на брифинге директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

"Украинский закон об образовании, подписанный президентом этой страны 25 сентября, нарушает основополагающие принципы, закрепленные в документах ООН, ОБСЕ и Совета Европы и, безусловно, противоречит обязательствам Украины в этих международных организациях", - отметила она.

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Темы
Кризис на Украине Ситуация вокруг закона об образовании на Украине
Персоны
Захарова, Мария Владимировна
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