МИД РФ: требования Киева по миссии ООН ведут к слому минских соглашений

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Москва считает, что требования Киева о необходимости размещения миссии ООН по охране наблюдателей ОБСЕ в первую очередь на российско-украинской границе нарушает последовательность этапов минских соглашений. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сразу после внесения российского проекта резолюции, он был искажен во многих СМИ Украины, преподнесен совершенно не так, - сказала Захарова. - Одна из серьезных проблем в урегулировании - это обеспечение безопасности наблюдателей ОБСЕ. С учетом этого 5 сентября мы внесли в СБ ООН проект резолюции, согласно которому для охраны Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ развертывается миссия ООН, оснащенная легким стрелковым оружием".

"Принципиально важный момент: миссия ООН по содействию по охране не должна подменять контактную группу и "нормандскую четверку", - обратила внимание Захарова. - Кроме того, важно соблюсти ряд условий. Мандат миссии должен быть четко ограничен по функциям, ввод миссии осуществляется после разведения сторон и отвода техники и только с согласия сторон".

"Звучащие из Киева требования о том, что миссия должна быть размещена на всех территориях ДНР и ЛНР, в том числе по всей линии границы с Россией, ведут к слому существующих форматов и последовательности шагов по минским соглашениям", - отметила дипломат.

Захарова напомнила, что контроль над границей является финальным пунктом "Минска-2" после выполнения Киевом политических обязательств.