Захарова: запрет на въезд в Молдавию российской журналистке является враждебным шагом

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Запрет на въезд в Молдавию корреспонденту "Комсомольской правды" Дарье Асламовой является враждебным шагом проевропейского правительства республики в отношении РФ. Об этом в четверг на брифинге заявила директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.
"Полностью согласны с квалификацией произошедшего [президентом Молдавии] Игорем Додоном как очередного враждебного шага правительства Молдовы в отношении Российской Федерации", - отметила Захарова.
"Со своей стороны незамедлительно обратились к представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ господину [Арлему] Дезиру за профессиональной оценкой возмутительных действий молдавских властей, подрывающих фундаментальные принципы свободы слова, - подчеркнула дипломат. - Мы также направили соответствующую ноту во внешнеполитическое ведомство этой страны".
Во вторник сотрудники пограничной полиции Молдавии отказали во въезде российской журналистке Дарье Асламовой, которая прибыла в Кишинев для организации интервью с президентом страны Игорем Додоном и имела при себе его письменное приглашение. Ранее молдавские власти неоднократно отказывали во въезде в республику российским политологам, общественным деятелям и журналистам, среди которых были представители НТВ, РЕН ТВ, LifeNews и других СМИ.
В конце июля этого года в Молдавию не впустили группу российских артистов, которые должны были принять участие в мероприятиях к 25-летию миротворческой операции в Приднестровье. В августе персоной нон грата был объявлен вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.