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МИД: информация о захвате в плен двух военных РФ в Сирии нуждается в проверке

Политика
28 сентября, 16:45 дата обновления: 28 сентября, 16:52 UTC+3

Ведомство пока не может подтвердить, либо опровергнуть эти данные

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Материал из 1 страницы
Здание МИД РФ

Здание МИД РФ

© Геннадий Хамельянин/ТАСС

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. МИД РФ не располагает ни подтверждением, ни опровержением информации о захвате в плен двух российских военных в Сирии. Об этом заявила в четверг официальный представитель ведомства Мария Захарова.

"Видели эти сообщения. У меня нет подтверждения, либо опровержения этих данных, - сказала Захарова. - Они нуждаются в проверке".

Ранее в ряде СМИ появилась информация со ссылкой на ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация) о захвате в плен двух российских военных в районе Дейр-эз-Зора.

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