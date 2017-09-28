МИД: информация о захвате в плен двух военных РФ в Сирии нуждается в проверке

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. МИД РФ не располагает ни подтверждением, ни опровержением информации о захвате в плен двух российских военных в Сирии. Об этом заявила в четверг официальный представитель ведомства Мария Захарова.

"Видели эти сообщения. У меня нет подтверждения, либо опровержения этих данных, - сказала Захарова. - Они нуждаются в проверке".

Ранее в ряде СМИ появилась информация со ссылкой на ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация) о захвате в плен двух российских военных в районе Дейр-эз-Зора.