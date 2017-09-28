Посол МИД РФ Бурмистров встретится с делегацией КНДР в Москве 29 сентября

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров проведет в Москве в пятницу консультации с руководителем отдела американских отношений в МИД КНДР Чо Сон Ху. Об этом заявила в четверг официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.
"В ходе консультаций состоится обмен мнениями относительно складывающейся ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии", - сказала дипломат.
В настоящее время ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной из-за активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, 29 августа и 15 сентября осуществила еще два пуска ракет, которые пролетали над территорией Японии, а 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда для боеголовки межконтинентальной баллистической ракеты. 12 сентября СБ ООН принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении Пхеньяна.