Посол МИД РФ Бурмистров встретится с делегацией КНДР в Москве 29 сентября

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров проведет в Москве в пятницу консультации с руководителем отдела американских отношений в МИД КНДР Чо Сон Ху. Об этом заявила в четверг официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

"В ходе консультаций состоится обмен мнениями относительно складывающейся ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии", - сказала дипломат.

В настоящее время ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной из-за активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, 29 августа и 15 сентября осуществила еще два пуска ракет, которые пролетали над территорией Японии, а 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда для боеголовки межконтинентальной баллистической ракеты. 12 сентября СБ ООН принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении Пхеньяна.