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Посол МИД РФ Бурмистров встретится с делегацией КНДР в Москве 29 сентября

Политика
28 сентября, 16:49 UTC+3

Стороны обменяются мнениями по поводу ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии, отметила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров проведет в Москве в пятницу консультации с руководителем отдела американских отношений в МИД КНДР Чо Сон Ху. Об этом заявила в четверг официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

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"В ходе консультаций состоится обмен мнениями относительно складывающейся ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии", - сказала дипломат.

В настоящее время ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной из-за активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, 29 августа и 15 сентября осуществила еще два пуска ракет, которые пролетали над территорией Японии, а 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда для боеголовки межконтинентальной баллистической ракеты. 12 сентября СБ ООН принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении Пхеньяна.

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Персоны
Захарова, Мария Владимировна
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
Страны
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