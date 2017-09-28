Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.09:
$ 58.43
€ 68.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Захарова: Москва считает ситуацию в Каталонии внутренним делом Испании

Политика
28 сентября, 16:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

По словам официального представителя МИД РФ, "развитие событий вокруг каталонского сюжета должно происходить строго в русле действующего испанского законодательства"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Российская сторона считает запланированный на 1 октября референдум о независимости Каталонии внутренним делом Испании. Об этом заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Смотрите также

Реальны ли шансы Каталонии провести референдум о независимости?

"Считаем ситуацию в Каталонии внутренним делом Испании, - подчеркнула Захарова. - Полагаем, что развитие событий вокруг каталонского сюжета должно происходить строго в русле действующего испанского законодательства".

По словам официального представителя, "запланированный на 1 октября каталонским властями так называемый референдум о независимости, равно как другие односторонние инициативы местных законодателей, воспринимаем в контексте принятых по данным вопросам решений Конституционного суда Испании". "В своих отношениях с Испанией исходим из безусловного принципа уважения суверенитета и территориальной целостности этой страны", - отметил дипломат.

Ранее парламент автономии одобрил два закона о референдуме. Первый, по мнению сепаратистов, создавал правовую базу для проведения плебисцита о независимости, а второй регулировал выход Каталонии из состава Испании в случае победы на референдуме сторонников разрыва с королевством.

Мадрид считает и оба закона, и сам плебисцит незаконными. Власти Испании заверяют, что референдума не будет, однако правительство Каталонии уверено, что плебисцит состоится.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Референдум о независимости Каталонии
Персоны
Захарова, Мария Владимировна
Страны
Испания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД: информация о захвате в плен двух военных РФ в Сирии нуждается в проверке
2
Собянин: минимальная пенсия в Москве должна быть повышена
3
Россия заняла первое место в мире по росту числа долларовых миллионеров
4
Биография экс-губернатора Ненецкого автономного округа Игоря Кошина
5
Земля находится под влиянием сильной магнитной бури
6
Удары ВКС РФ в Идлибе помешали "ан-Нусре" спасти окруженных под Акербатом боевиков
7
Минобороны РФ опровергло сообщения о захвате двух российских военных боевиками ИГ в Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама