Захарова: Москва считает ситуацию в Каталонии внутренним делом Испании

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Российская сторона считает запланированный на 1 октября референдум о независимости Каталонии внутренним делом Испании. Об этом заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Считаем ситуацию в Каталонии внутренним делом Испании, - подчеркнула Захарова. - Полагаем, что развитие событий вокруг каталонского сюжета должно происходить строго в русле действующего испанского законодательства".

По словам официального представителя, "запланированный на 1 октября каталонским властями так называемый референдум о независимости, равно как другие односторонние инициативы местных законодателей, воспринимаем в контексте принятых по данным вопросам решений Конституционного суда Испании". "В своих отношениях с Испанией исходим из безусловного принципа уважения суверенитета и территориальной целостности этой страны", - отметил дипломат.

Ранее парламент автономии одобрил два закона о референдуме. Первый, по мнению сепаратистов, создавал правовую базу для проведения плебисцита о независимости, а второй регулировал выход Каталонии из состава Испании в случае победы на референдуме сторонников разрыва с королевством.

Мадрид считает и оба закона, и сам плебисцит незаконными. Власти Испании заверяют, что референдума не будет, однако правительство Каталонии уверено, что плебисцит состоится.