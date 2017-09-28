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Путин и Эрдоган обсудят координацию действий в зонах деэскалации в Сирии

Политика
28 сентября, 16:50 дата обновления: 28 сентября, 16:53 UTC+3 АНКАРА АНКАРА, 28 сентября./ТАСС

Также речь может пойти о Курдском автономном районе Ирака

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АНКАРА, 28 сентября./ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров основное внимание уделят вопросу координации своих действий в зонах деэскалации в Сирии. Об этом говорится в материалах к предстоящей встрече.

«Как ожидается, основное внимание в ходе предстоящей беседы будет уделено ситуации в Сирии, вопросам координации действий двух стран, прежде всего в недавно организованных зонах деэскалации», — отмечается в документе.

Сообщается, что лидеры двух стран могут коснуться и обстановки в Курдском автономной районе Ирака после референдума о независимости, состоявшегося там 25 сентября.

Это уже пятая встреча лидеров в этом году. 10 марта в Москве под их сопредседательством состоялось заседание Совета сотрудничества высшего уровня, 3 мая Эрдоган посетил с рабочим визитом Сочи, 14 мая президенты переговорили «на полях» форума «Один пояс — один путь» в Пекине, а 8 июля в рамках саммита «Группы Двадцати» в Гамбурге. Кроме того к настоящему моменту состоялось 10 телефонных разговоров (последний — 25 сентября).

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Кризис в Сирии "Единая Россия" Референдум в Иракском Курдистане
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