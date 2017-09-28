РФ призвала ООН содействовать отмене поправок в украинский закон об образовании

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ЖЕНЕВА, 28 сентября. /ТАСС/. Делегация России на сессии Совета ООН по правам человека в Женеве призвала Украину отменить дискриминационные поправки в закон об образовании и обратилась в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) за содействием в этом процессе. Такую позицию Москвы изложил в четверг на заседании совета представитель российской делегации Дмитрий Воробьев.
"Призываем Украину немедленно отменить (новое - прим. ТАСС) законодательство об образовании, грубо нарушающее права меньшинств, и просим УВКПЧ оказать в этом украинской стороне техническое содействие", - отметил российский дипломат.
Новая редакция закона об образовании вступила в силу на Украине 28 сентября. Документ, вызвавший резко негативную реакцию в ряде европейских стран из-за ущемления прав национальных меньшинств, предусматривает глубокую реформу всей образовательной системы. Наибольшую критику вызвали положения закона, касающиеся языка обучения. Так, с 2018 года классы с преподаванием предметов на "языках национальных меньшинств" останутся только в начальной школе, обучение же в средней школе и в высших учебных заведениях будет проходить исключительно на украинском языке.
Поправки в закон раскритиковали семь стран. Протесты на разном уровне выразили Польша, Румыния, Венгрия, Греция, Молдавия, Болгария и Россия.