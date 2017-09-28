Министерство молодежи Дагестана возглавил депутат регионального парламента

МАХАЧКАЛА, 28 сентября. /ТАСС/. Министерство по делам молодежи Дагестана вместо заявившего о своем уходе "с Абдулатиповым" Арсена Гаджиева возглавил заместитель председателя комитета по образованию, науке, культуре, делам молодежи, спорту и туризму Народного Собрания республики Магомед Курбанов, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе администрации главы и правительства региона.

Я благодарен Рамазану Гаджимурадовичу Абдулатипову за доверие и возможность попробовать свои силы в Правительстве Республики Дагестан. Многие знают, что 25-го августа текущего года я писал заявление с просьбой освободить меня с должности министра по делам молодёжи РД по собственному желанию. Тогда Рамазан Гаджимурадович не подписал заявление,отправив меня работать дальше. Сегодня я вновь направляю своё заявление в администрацию Главы и Правительства. Рамазан Абдулатипов меня назначил, с ним я и ухожу. Публикация от Арсен Гаджиев (@arsengadjiev) Сен 27 2017 в 3:37 PDT

"Указом главы Дагестана от 27 сентября Министерство по делам молодежи республики возглавил зампредседателя комитета по образованию, науке, культуре, делам молодежи, спорту и туризму Народного Собрания республики Магомед Курбанов. Он назначен исполняющим обязанности министра", - сказал представитель пресс-службы, добавив, что председатель правительства республики Абдусамад Гамидов в настоящее время представляет Курбанова коллективу министерства.

В среду, 27 сентября, после того как глава Дагестана Рамазан Абдулатипов сообщил СМИ, что написал заявление об отставке, о добровольном уходе с поста заявил прежний министр по делам молодежи республики Арсен Гаджиев, который был назначен в январе 2016 года.

"Многие знают, что 25 августа текущего года я писал заявление с просьбой освободить меня с должности министра по делам молодежи РД (Республика Дагестан - прим. ТАСС) по собственному желанию. Тогда Рамазан Гаджимурадович [Абдулатипов] не подписал заявление, отправив меня работать дальше. Сегодня я вновь направляю свое заявление в администрацию главы и правительства. Рамазан Абдулатипов меня назначил, с ним я и ухожу", - написал Гаджиев на своей странице в Instagramm.

По данным официального сайта Народного Собрания Дагестана, депутат Магомед Курбанов родился 16 октября 1985 года. Окончил Дагестанский госуниверситет по специальности "химия", кандидат биологических наук.