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Министерство молодежи Дагестана возглавил депутат регионального парламента

Политика
28 сентября, 18:21 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 28, сентября. /ТАСС

Прежний министр по делам молодежи республики Арсен Гаджиев, занимавший пост с января 2016 года, заявил о добровольном уходе после сообщения главы Дагестана Рамазана Абдулатипова об отставке

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МАХАЧКАЛА, 28 сентября. /ТАСС/. Министерство по делам молодежи Дагестана вместо заявившего о своем уходе "с Абдулатиповым" Арсена Гаджиева возглавил заместитель председателя комитета по образованию, науке, культуре, делам молодежи, спорту и туризму Народного Собрания республики Магомед Курбанов, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе администрации главы и правительства региона.

Я благодарен Рамазану Гаджимурадовичу Абдулатипову за доверие и возможность попробовать свои силы в Правительстве Республики Дагестан. Многие знают, что 25-го августа текущего года я писал заявление с просьбой освободить меня с должности министра по делам молодёжи РД по собственному желанию. Тогда Рамазан Гаджимурадович не подписал заявление,отправив меня работать дальше. Сегодня я вновь направляю своё заявление в администрацию Главы и Правительства. Рамазан Абдулатипов меня назначил, с ним я и ухожу.

Публикация от Арсен Гаджиев (@arsengadjiev)

"Указом главы Дагестана от 27 сентября Министерство по делам молодежи республики возглавил зампредседателя комитета по образованию, науке, культуре, делам молодежи, спорту и туризму Народного Собрания республики Магомед Курбанов. Он назначен исполняющим обязанности министра", - сказал представитель пресс-службы, добавив, что председатель правительства республики Абдусамад Гамидов в настоящее время представляет Курбанова коллективу министерства.

В среду, 27 сентября, после того как глава Дагестана Рамазан Абдулатипов сообщил СМИ, что написал заявление об отставке, о добровольном уходе с поста заявил прежний министр по делам молодежи республики Арсен Гаджиев, который был назначен в январе 2016 года.

"Многие знают, что 25 августа текущего года я писал заявление с просьбой освободить меня с должности министра по делам молодежи РД (Республика Дагестан - прим. ТАСС) по собственному желанию. Тогда Рамазан Гаджимурадович [Абдулатипов] не подписал заявление, отправив меня работать дальше. Сегодня я вновь направляю свое заявление в администрацию главы и правительства. Рамазан Абдулатипов меня назначил, с ним я и ухожу", - написал Гаджиев на своей странице в Instagramm.

По данным официального сайта Народного Собрания Дагестана, депутат Магомед Курбанов родился 16 октября 1985 года. Окончил Дагестанский госуниверситет по специальности "химия", кандидат биологических наук.

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