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Богданов обсудил с политологами из США Сирию и референдум в Иракском Курдистане

Политика
28 сентября, 18:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

Российская сторона подчеркнула, что урегулирование конфликта может быть достигнуто только "при условии неукоснительного уважения суверенитета, единства и территориальной целостности САР"

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов принял в четверг делегацию американских политологов во главе с бывшим представителем США при ООН Залмаем Халилзадом и руководителем вашингтонского Центра национального интереса Дмитрием Саймсом. Об этом сообщили в российском дипведомстве.

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"В ходе беседы обсуждалась ситуация в Сирии и перспективы российско-американского взаимодействия в интересах разрешения кризиса в этой стране, - отметили в МИД. - С российской стороны было акцентировано, что устойчивое урегулирование конфликта может быть обеспечено только на основе ведомого самими сирийцами политического процесса и при условии неукоснительного уважения суверенитета, единства и территориальной целостности САР".

Стороны также затронули тему прошедшего 25 сентября в Курдском автономном районе (КАР) Ирака референдума о независимости. "При этом было выражено общее мнение, что все спорные вопросы между федеральными властями Ирака и руководством КАР должны решаться на путях конструктивного диалога, призванного выработать взаимоприемлемую формулу сосуществования в рамках единого иракского государства", - подчеркнули в министерстве.

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Темы
Кризис в Сирии Ирак: кризис государственности Референдум в Иракском Курдистане
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