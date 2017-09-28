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Небензя: страны оставляют лазейки для террористов

Политика
28 сентября, 18:37 UTC+3 ООН ООН 28, сентября. /ТАСС

Постоянный представитель РФ при ООН отметил, что национальное антитеррористическое законодательство государств нередко "находится в зачаточном состоянии"

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ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Страны недобросовестно подходят к своим международным обязательствам по борьбе с терроризмом, оставляя в своем законодательстве лазейки, которыми умело пользуются преступники. Об этом в четверг заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности, посвященному выполнению базовой контртеррористической резолюции 1373, принятой в сентябре 2001 года.

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Меркель считает, что терроризм постоянно угрожает Германии

По его словам, на фоне "эволюции террористических угроз" становится все более очевидным, что международные усилия по борьбе с терроризмом "могут зависеть в том числе от того, насколько добросовестно к своим обязательствам относятся отдельные государства". "Пробелы в антитеррористических системах не остаются незамеченными. Террористы умело пользуются такими лазейками. Уйдя от правосудия в одной стране, они неизбежно будут представлять угрозу для других, прежде всего соседних государств", - сказал Небензя.

Постпред РФ с сожалением констатировал, что национальное антитеррористическое законодательство государств нередко "находится в зачаточном состоянии". Он обратил внимание на проведенный в 2016 году обзор выполнения резолюции 1373, который показал, что в законодательстве ряда стран отсутствуют нормы, необходимые для уголовного преследования иностранных террористов.

"В ряде стран не установлены должные механизмы обмена информацией и межведомственной координации, неадекватен иммиграционный и визовой контроль. Далеко не все страны подключены к соответствующим базам данных Интерпола. Налицо также недоработки в сфере пресечения финансирования терроризма. Этот список, к сожалению, можно продолжить", - посетовал дипломат.

Борьба с пропагандой терроризма

По его словам, странам необходимо учесть, что "сегодня на первый план выходит террор, не требующий особой финансовой подпитки". "Он сопряжен с угрозой террористов- смертников, подверженных мощной пропагандистской обработке. Для совершения атак достаточно, например, иметь грузовой автомобиль. Естественно, поставить под контроль подобные орудия убийства невозможно, поэтому необходим акцент на превентивных мерах и борьбе с радикализацией", - указал Небензя.

На этом фоне, по его словам, обращают на себя внимание "явные недоработки" в деле реализации резолюции Совбеза 1624, нацеленной на борьбу с подстрекательством к терроризму. "В глобальном обзоре этого решения СБ, к примеру, отмечен ряд факторов, препятствующих привлечению подстрекателей и других пособников терроризма к ответственности. Среди них - отсутствие криминализации таких деяний в отдельных государствах и недостаточное применение принципа "либо выдай, либо суди", - отметил постпред РФ.

Он также призвал к принятию "срочных и скоординированных мер по выявлению и удалению террористического контента в сети интернет", который используется для пропаганды радикальных идей и вербовки боевиков. Небензя приветствовал проведение на прошлой неделе по инициативе Великобритании, Франции и Италии специального мероприятия высокого уровня по этому вопросу, однако назвал "парадоксальным" то, что "отдельные страны в свое время не захотели работать с российским проектом резолюции Совета Безопасности по борьбе с идеологией терроризма". Этот документ, напомнил дипломат, был нацелен "как раз на решение указанных задач".

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