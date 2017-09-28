Путин прибыл в Анкару, где обсудит с Эрдоганом ситуацию в Сирии

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Анкару, где встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, одной из тем предстоящих переговоров станет ситуация в Сирии.

Песков особо подчеркнул, что визит Путина в Анкару имеет исключительно прагматические цели. "Россия и Турция - это страны, которые находятся в состоянии очень тесного взаимодействия, будь то торгово-экономическое сотрудничество, инвестиционное сотрудничество, сотрудничество в области ВТС, в области культуры, в осуществлении мегапроектов, - сказал он. - Кроме того, это страны, которые взаимодействуют в вопросах обеспечения региональной безопасности, в том числе в Сирии". Представитель Кремля добавил, что в рамках визита "по всем этим вопросам будет произведена сверка часов".

В ходе телефонного разговора, который лидеры двух государств провели 25 сентября, обсуждался завершившийся в Астане очередной раунд переговоров по Сирии, а также референдум о независимости Иракского Курдистана. "Тема, действительно, затрагивалась в ходе телефонных разговоров", - подтвердил Песков, отвечая на вопрос, обсуждал ли Путин с президентами Турции и Ирана вопрос о референдуме в Иракском Курдистане. "В данном случае позиция России не претерпела каких-либо изменений: мы по-прежнему считаем, что сохранение территориальной и политической целостности государств чрезвычайно важно для поддержания стабильности и безопасности в регионе, и для урегулирования тех критических проблем, которыми этот регионе [Ближний Восток] изобилует", - подчеркнул представитель Кремля.

С начала мая в Сирии создаются четыре зоны деэскалации, соответствующее соглашение было достигнуто в Астане представителями России, Ирана и Турции. На данный момент функционируют три зоны: на юго-западе Сирии, в Восточной Гуте (пригород Дамаска) и в районе города Хомс. В четвертую зону входят провинция Идлиб и части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама.