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Путин и Эрдоган открыли российско-турецкие переговоры

Политика
28 сентября, 19:18 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 28, сентября. /ТАСС

Главной темой беседы станет координация действий в зонах деэскалации в Сирии

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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

АНКАРА, 28 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин прибыл в четверг вечером во дворец президента Турецкой республики. По традиции, для встречи российского лидера у резиденции Эрдогана был выстроен почётный караул. Президент Турции лично встретил своего визави на крыльце дворца. Главы государств обменялись рукопожатием.

Лидеры двух стран открыли переговоры, которые проходят в расширенном составе. Беседа ведется за закрытыми дверями без прессы. Ожидается, что ее главной темой станет координация действий в зонах деэскалации в Сирии.

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