Путин и Эрдоган открыли российско-турецкие переговоры

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АНКАРА, 28 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин прибыл в четверг вечером во дворец президента Турецкой республики. По традиции, для встречи российского лидера у резиденции Эрдогана был выстроен почётный караул. Президент Турции лично встретил своего визави на крыльце дворца. Главы государств обменялись рукопожатием.
Лидеры двух стран открыли переговоры, которые проходят в расширенном составе. Беседа ведется за закрытыми дверями без прессы. Ожидается, что ее главной темой станет координация действий в зонах деэскалации в Сирии.