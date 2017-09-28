Карасин обсудил с главой представительства ЕС в РФ инициативу о миссии ООН в Донбассе

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин обсудил с главой представительства Евросоюза в России Вигаудасом Ушацкасом российскую инициативу о размещении в Донбассе сил ООН для охраны наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом сообщили в четверг в МИД РФ.
"В ходе встречи была затронута ситуация на Украине с акцентом на реализацию минских договоренностей и российскую инициативу об учреждении миссии ООН по охране СММ ОБСЕ на юго-востоке Украины, - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. - Кроме того, обсуждались некоторые региональные проблемы".
Президент РФ Владимир Путин 5 сентября выступил с предложением о размещении миссии ООН на линии соприкосновения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. При этом он отметил, что это произойдет только при согласии провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик и после отвода сторонами конфликта вооружений, как это предусмотрено минскими соглашениями. Позже президент уточнил, что размещение миссии возможно и в местах работы наблюдателей.