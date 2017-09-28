Песков: встреча Путина и Трампа на саммите АТЭС пока не запланирована

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АНКАРА, 28 сентября. /ТАСС/. Встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа на саммите АТЭС пока не запланирована, подготовка графика встреч еще не начата. Об этом сообщил в четверг вечером пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, пока ничего не планируется, мы пока не готовили просто Вьетнам. Еще пока никакие двусторонние встречи по Вьетнаму не готовились", - сказал он, отметив, что пока об этом говорить преждевременно.