Песков: встреча Путина и Трампа на саммите АТЭС пока не запланирована

АНКАРА, 28 сентября. /ТАСС/. Встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа на саммите АТЭС пока не запланирована, подготовка графика встреч еще не начата. Об этом сообщил в четверг вечером пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, пока ничего не планируется, мы пока не готовили просто Вьетнам. Еще пока никакие двусторонние встречи по Вьетнаму не готовились", - сказал он, отметив, что пока об этом говорить преждевременно.