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Песков: у РФ и Турции нет разногласий по результатам референдума в Иракском Курдистане

Политика
28 сентября, 22:39 UTC+3

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что данный вопрос продолжает обсуждаться

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АНКАРА, 28 сентября. /ТАСС/. У Москвы и Анкары нет существенных разногласий относительно результатов референдума о независимости Иракского Курдистана. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Там [по поводу результатов референдума] существенных разногласий [между РФ и Турцией] нет, но сейчас вопрос как раз обсуждается", - сказал он, комментируя итоги референдума в Иракском Курдистане.

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