Песков: у РФ и Турции нет разногласий по результатам референдума в Иракском Курдистане

АНКАРА, 28 сентября. /ТАСС/. У Москвы и Анкары нет существенных разногласий относительно результатов референдума о независимости Иракского Курдистана. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Там [по поводу результатов референдума] существенных разногласий [между РФ и Турцией] нет, но сейчас вопрос как раз обсуждается", - сказал он, комментируя итоги референдума в Иракском Курдистане.