Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.09:
$ 58.43
€ 68.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РФ предостерегла СБ ООН от чрезмерного давления на власти Мьянмы из-за кризиса в Ракхайне

Политика
28 сентября, 23:55 UTC+3 ООН ООН 28, сентября. /ТАСС

Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал стороны конфликта "прекратить любое насилие с любой стороны и разжигающую его риторику"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Чрезмерное давление на власти Мьянмы из-за ситуации в штате Ракхайн может привести к обострению ситуации в этой стране и в регионе. С таким предупреждением выступил в четверг постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности.

Смотрите также
Участники митинга в поддержку народа рохинджа у посольства Мьянмы в Джакарте, Индонезия

Сепаратисты или жертвы насилия: кто такие рохинджа и почему их притесняют

"Хотели бы подчеркнуть, что чрезмерное давление на Нейпьидо в нынешней обстановке может привести лишь к обострению ситуации в этой стране и вокруг нее. Придерживаемся неизменной позиции относительно безальтернативности решения существующих в РНО проблем исключительно политическими средствами путем налаживания диалога между представителями всех национальностей и конфессий", - сказал дипломат.

Он призвал стороны конфликта "прекратить любое насилие с любой стороны и разжигающую его риторику", а внешних игроков - "к сдержанности и объективной оценке происходящих событий" в штате Ракхайн. Кроме того, Небензя указал на необходимость "очень аккуратно обращаться с такими понятиями, как геноцид и этнические чистки" после того, как подобные обвинения прозвучали в адрес властей Мьянмы из уст западных политиков и дипломатов.

По словам постпреда РФ, в текущей ситуации нужно "сфокусироваться на практическом содействии правительствам Мьянмы и Бангладеш в поиске решения этой сложной и комплексной проблемы в духе равноправия и взаимоуважения". "Нельзя допустить дальнейшую радикализацию в регионе, чем могут воспользоваться террористы и экстремисты, уже пытающиеся обосноваться в Юго-Восточной Азии. Нас также беспокоит вопрос о том, как эта ситуация скажется на региональной стабильности", - подчеркнул Василий Небензя.

Ситуация в Ракхайне, где компактно проживают мусульмане народности рохинджа, резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия спасения рохинджа" совершили нападения на 30 опорных пунктов полиции. После этого силы безопасности республики начали в регионе силовую операцию. По последним данным, столкновения унесли жизни свыше 400 человек, более 500 тыс. бежали в соседний Бангладеш.

Совбез ООН собрался в четверг на открытое заседание по ситуации в Мьянме впервые с 2009 года. Выступая с докладом на встрече, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что ситуация в штате Ракхайн переросла в "гуманитарный кошмар" и требует срочных действий со стороны международного сообщества. В свою очередь постпред США Никки Хейли на заседании открыто обвинила власти Мьянмы в этнических чистках и призвала прекратить поставки оружия правительственным войскам.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Столкновения на западе Мьянмы
Персоны
Небензя, Василий Алексеевич
Страны
Россия Мьянма
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посмотревшие "Матильду" депутаты заявили, что стали лучше относиться к Николаю II
2
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
3
Путин и Эрдоган поддержали территориальную целостность Ирака и Сирии
4
Делегация РФ потребовала в СПЧ ООН правильно называть субъекты России
5
Сенат США утвердил Джона Хантсмана послом в РФ
6
Ошибки "Реал Сосьедада" и дубль Кокорина вывели "Зенит" в лидеры группы Лиги Европы
7
Земля находится под влиянием сильной магнитной бури
Темы дня
Новости партнеров
Реклама