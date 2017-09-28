РФ предостерегла СБ ООН от чрезмерного давления на власти Мьянмы из-за кризиса в Ракхайне

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Чрезмерное давление на власти Мьянмы из-за ситуации в штате Ракхайн может привести к обострению ситуации в этой стране и в регионе. С таким предупреждением выступил в четверг постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности.

"Хотели бы подчеркнуть, что чрезмерное давление на Нейпьидо в нынешней обстановке может привести лишь к обострению ситуации в этой стране и вокруг нее. Придерживаемся неизменной позиции относительно безальтернативности решения существующих в РНО проблем исключительно политическими средствами путем налаживания диалога между представителями всех национальностей и конфессий", - сказал дипломат.

Он призвал стороны конфликта "прекратить любое насилие с любой стороны и разжигающую его риторику", а внешних игроков - "к сдержанности и объективной оценке происходящих событий" в штате Ракхайн. Кроме того, Небензя указал на необходимость "очень аккуратно обращаться с такими понятиями, как геноцид и этнические чистки" после того, как подобные обвинения прозвучали в адрес властей Мьянмы из уст западных политиков и дипломатов.

По словам постпреда РФ, в текущей ситуации нужно "сфокусироваться на практическом содействии правительствам Мьянмы и Бангладеш в поиске решения этой сложной и комплексной проблемы в духе равноправия и взаимоуважения". "Нельзя допустить дальнейшую радикализацию в регионе, чем могут воспользоваться террористы и экстремисты, уже пытающиеся обосноваться в Юго-Восточной Азии. Нас также беспокоит вопрос о том, как эта ситуация скажется на региональной стабильности", - подчеркнул Василий Небензя.

Ситуация в Ракхайне, где компактно проживают мусульмане народности рохинджа, резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия спасения рохинджа" совершили нападения на 30 опорных пунктов полиции. После этого силы безопасности республики начали в регионе силовую операцию. По последним данным, столкновения унесли жизни свыше 400 человек, более 500 тыс. бежали в соседний Бангладеш.

Совбез ООН собрался в четверг на открытое заседание по ситуации в Мьянме впервые с 2009 года. Выступая с докладом на встрече, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что ситуация в штате Ракхайн переросла в "гуманитарный кошмар" и требует срочных действий со стороны международного сообщества. В свою очередь постпред США Никки Хейли на заседании открыто обвинила власти Мьянмы в этнических чистках и призвала прекратить поставки оружия правительственным войскам.