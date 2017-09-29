Путин и Эрдоган поддержали территориальную целостность Ирака и Сирии

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Состоявшиеся в четверг в Анкаре переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с главой российского государства Владимиром Путиным подтвердили совпадение позиций двух стран по ключевым вопросам ближневосточного урегулирования. Выступая перед журналистами по итогам встречи, продолжавшейся в общей сложности около четырех часов, лидеры Турции и РФ поддержали территориальную целостность Ирака и Сирии и выразили готовность продолжать совместную работу по зонам деэскалации в Сирии.

Эрдоган и Путин обсудили также вопросы экономического сотрудничества, отметив увеличение двустороннего товарооборота и рост туристических обменов.

Сирийское урегулирование

Назвав президента Турции "другом", российский лидер отметил, что встреча, которая "носила исключительно рабочий характер", позволила "обстоятельно, откровенно обменяться мнениями как по вопросам двустороннего сотрудничества в самых разных областях, так и поговорить о наших дальнейших совместных действиях в контексте урегулирования сирийского кризиса".

По словам Путина, создание зон деэскалации в Сирии стало прологом для прекращения войны в этой стране. "Фактически созданы необходимые условия для прекращения братоубийственной войны в Сирии, окончательного уничтожения террористов и возвращения сирийцев к мирной жизни, к своим родным очагам", - заявил глава российского государства. Он сообщил, что на встрече была подтверждена готовность продолжать работу по созданию четырех зон деэскалации, в том числе крупнейшей из них - в провинции Идлиб.

Путин напомнил, что инициатива о создании зон деэскалации в Сирии была выдвинута на встрече с Эрдоганом в мае в Сочи. "Надо признать, что работа по реализации данной идеи была очень непростой как для вовлеченных в сирийский конфликт сторон, так и для стран-гарантов астанинского процесса - России, Турции, Ирана", - подчеркнул российский лидер. Однако, по его словам, "несмотря на трудности, нам все-таки удалось добиться положительного результата".

"Считаю эти договоренности нашим общим, исключительно важным успехом, успехом и нашего друга, господина Эрдогана, потому что это он - один из инициаторов этого процесса", - заявил президент РФ. По его оценке, достигнутые результаты по созданию зон деэскалации - "абсолютно принципиальная вещь, которая важна не только для сирийского народа, не только для региона, но и для всего мира". "Мы создаем условия для возврата беженцев, возврата их домой, что принципиально важно для активизации процесса поиска долгосрочного политического урегулирования в Женеве под эгидой ООН", - подчеркнул Путин.

По его словам, стороны "условились продолжить плотные контакты по линии министерств иностранных дел, военных и специальных служб в целях углубления координации совместных действий по урегулированию кризиса в Сирии, решению других региональных проблем".

"Переговоры в Астане усилили уровень доверия между нашими странами, необходимо продолжать проводить такие встречи. Кризис в Сирии должен быть решен в мирном ключе, и мы будем продолжать сотрудничество в этом направлении", - заявил президент Турции.

Курдский вопрос

В ходе переговоров Анкара и Москва заявили о поддержке территориальной целостности Ирака и Сирии. "Мы с Россией поддерживаем территориальную целостность Ирака и Сирии. Турция продолжит тесное сотрудничество с Россией для достижения политического разрешения кризиса в Сирии", - сказал Эрдоган.

Он также заявил о необходимости "не позволить правительству Иракского Курдистана допустить еще более серьезную ошибку", имея в виду референдум о независимости Иракского Курдистана, который состоялся 25 сентября.

Президент РФ, затронув тему референдума, отметил: "Принципиальная позиция России известна, она изложена в заявлении МИД России. Сегодня мы подробно об этом с господином президентом говорили".

Против референдума о независимости Иракского Курдистана категорически высказалось иракское правительство и ряд стран, в том числе Турция и Иран. Курдская Высшая независимая избирательная комиссия по референдуму и выборам объявила в среду, что свыше 90% избирателей, участвовавших в плебисците, высказались за отделение от Ирака.

Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района, который имеет статус широкой автономии в составе Ирака, юридически закрепленный в конституции страны. Регион является областью этнического расселения курдов в провинциях Дахук, Сулеймания и Эрбиль на севере и северо-востоке Ирака.

Рост торговли и туризма

Российский лидер отметил заметный прогресс в развитии экономического сотрудничества РФ и Турции и рост туристических обменов. "При обсуждении вопросов взаимодействия в торгово-экономической сфере констатировали заметный рост двустороннего товарооборота, его объем за семь месяцев 2017 года вырос на 31,5%. Если за прошлый год мы наблюдали падение в 32%, сейчас за первые полгода мы практически полностью восстановили утраченные позиции, за оставшийся год выйдем в плюс", - сказал Путин. Он также добавил, что "число российских туристов, выбравших Турцию местом своего отдыха, увеличилось - я прошу внимания - в 11 раз" и составило 2,5 млн человек.

По словам главы российского государства, "такой заметный прогресс стал возможен в результате последовательной реализации договоренностей, достигнутых в ходе проведенного в Москве в марте заседания российско-турецкого совета по сотрудничеству высшего уровня и последующих встреч с господином Эрдоганом".

Москва, по словам Путина, рассчитывает в сжатые сроки построить и запустить в эксплуатацию первый энергоблок атомной электростанции "Аккую". "Разумеется, это потребует от нас и наших турецких партнеров скоординированных действий, включая своевременное получение необходимых разрешений, документов и лицензий", - добавил глава российского государства.

Он также сообщил, что на переговорах подробно обсуждались вопросы строительства газопровода "Турецкий поток". Путин напомнил, что совсем недавно он и Эрдоган дали старт укладке глубоководной части газопровода, сейчас "все строительные работы ведутся строго по графику".

Как сообщил журналистам входивший в состав российской делегации глава "Газпрома" Алексей Миллер, обе нитки газопровода "Турецкий поток" будут построены в установленные сроки. Миллер также предположил, что "по итогам 2017 года "Газпром" установит исторический рекорд по поставке газа на турецкий рынок".

В свою очередь, турецкий лидер напомнил о цели достигнуть в товарообороте между двумя странами показателя в $100 млрд. "Мы ранее поставили цель достичь $100 млрд. В наших двусторонних отношениях мы придаем особое значение энергетическому сектору, особенно проектам "Аккую" и "Турецкий поток". Мы готовы придать им ускорение", - подчеркнул Эрдоган.

Снятие барьеров

Россия и Турция продолжат работать над устранением барьеров во взаимной торговле, отмена большинства ограничений на поставку в РФ турецкий сельхозпродукции уже увеличила ее импорт почти на 60%, сообщил президент РФ.

Он поблагодарил своего турецкого коллегу и других участников переговоров за "деловой и очень конструктивный разговор". "Я полагаю, что сегодняшняя встреча была очень полезной и весьма продуктивной", - сказал Путин.

Как ранее в четверг заявил журналистам на полях переговоров в Анкаре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, по вопросу, связанному с возможностью импорта турецких томатов в РФ, "работа ведется". По его словам, представители Минсельхозов двух стран и контрольных органов находятся в постоянном контакте, "решение близится".

Новый визит в новом году

Российско-турецкий диалог на высшем уровне будет продолжен в 2018 году, когда президент России посетит Турцию.

"Путин в 2018 году посетит Турцию, где примет участие в заседании Совета сотрудничества на высшем уровне", - сообщил Эрдоган.

Встреча Путина и Эрдогана в Анкаре стала уже пятой с начала текущего года. В марте и мае турецкий президент приезжал в Россию, в мае лидеры провели краткие переговоры в кулуарах форума в Пекине, а в июле - на полях саммита "двадцатки" в Гамбурге.