Путин объявил дисциплинарное взыскание главе Минтранса

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении дисциплинарного взыскания в виде неполного служебного соответствия министру транспорта РФ Максиму Соколову.
Соответствующий документ, подписанный 28 сентября, опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.
"Объявить дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия министру транспорта РФ Соколову М.Ю.", - говорится в тексте документа.
Отмечается, что решение о взыскании принято по предложению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. 27 сентября Путин на совещании с кабмином объявил Соколову о неполном служебном соответствии и подверг критике вице-премьера Аркадия Дворковича, который курирует транспортную отрасль, из-за ситуации вокруг "ВИМ-Авиа".
Согласно федеральному закону "О государственной гражданской службе РФ", дисциплинарное взыскание снимается с госслужащего, если ему не будет объявлено новое в течение года. Кроме того, взыскание может быть снято и раньше этого срока по инициативе нанимателя, по письменному заявлению гражданского служащего или по ходатайству его непосредственного руководителя.