Путин объявил дисциплинарное взыскание главе Минтранса

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении дисциплинарного взыскания в виде неполного служебного соответствия министру транспорта РФ Максиму Соколову.

Соответствующий документ, подписанный 28 сентября, опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Объявить дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия министру транспорта РФ Соколову М.Ю.", - говорится в тексте документа.

Отмечается, что решение о взыскании принято по предложению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. 27 сентября Путин на совещании с кабмином объявил Соколову о неполном служебном соответствии и подверг критике вице-премьера Аркадия Дворковича, который курирует транспортную отрасль, из-за ситуации вокруг "ВИМ-Авиа".

Согласно федеральному закону "О государственной гражданской службе РФ", дисциплинарное взыскание снимается с госслужащего, если ему не будет объявлено новое в течение года. Кроме того, взыскание может быть снято и раньше этого срока по инициативе нанимателя, по письменному заявлению гражданского служащего или по ходатайству его непосредственного руководителя.