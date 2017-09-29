Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.09:
$ 58.43
€ 68.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин объявил дисциплинарное взыскание главе Минтранса

Политика
29 сентября, 11:05 дата обновления: 29 сентября, 11:21 UTC+3

Максиму Соколову объявлено дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент России Владимир Путин и министр транспорта РФ Максим Соколов

Президент России Владимир Путин и министр транспорта РФ Максим Соколов

© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении дисциплинарного взыскания в виде неполного служебного соответствия министру транспорта РФ Максиму Соколову.

Смотрите также

Дисциплинарные взыскания высокопоставленным чиновникам в РФ. Досье

Соответствующий документ, подписанный 28 сентября, опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Объявить дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия министру транспорта РФ Соколову М.Ю.", - говорится в тексте документа.

Отмечается, что решение о взыскании принято по предложению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. 27 сентября Путин на совещании с кабмином объявил Соколову о неполном служебном соответствии и подверг критике вице-премьера Аркадия Дворковича, который курирует транспортную отрасль, из-за ситуации вокруг "ВИМ-Авиа".

Согласно федеральному закону "О государственной гражданской службе РФ", дисциплинарное взыскание снимается с госслужащего, если ему не будет объявлено новое в течение года. Кроме того, взыскание может быть снято и раньше этого срока по инициативе нанимателя, по письменному заявлению гражданского служащего или по ходатайству его непосредственного руководителя.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг "ВИМ-Авиа"
Страны
Россия
Персоны
Соколов, Максим Юрьевич Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин объявил дисциплинарное взыскание главе Минтранса
2
В Москве установили дорожные знаки в виде флажков, которые сэкономят место на узких улицах
3
ФСБ задержала в Крыму двух граждан РФ по подозрению в шпионаже в пользу Украины
4
Задержанный за шпионаж военнослужащий признался в передаче информации украинской разведке
5
Алексей Навальный задержан в Москве
6
Дисциплинарные взыскания высокопоставленным чиновникам в РФ. Досье
7
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
Темы дня
Новости партнеров
Реклама