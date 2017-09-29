РФ выступает за независимое международное расследование трагедии в Одессе

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Россия считает необходимым провести независимое международное расследование событий в Одессе в мае 2014 года. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании Постоянного совета Организации. Текст выступления размещен в пятницу на сайте МИД РФ.

"Нельзя обойти вниманием трагические события 2 мая 2014 года в Одессе. У Киева было более трех лет, чтобы провести профессиональное и беспристрастное расследование. Ничего из этого не вышло", - констатировал дипломат.

Он отметил, что 19 человек провели в заключении долгие сроки "только за то, что выступали против переворота". "Обвинения против них, наконец, пришлось снять решением суда города Черноморска", - напомнил Лукашевич.

"Издевательством над правосудием стало задержание в зале суда двух оправданных по этому делу - гражданина России Евгения Мефедова и Украины Сергея Долженкова, - продолжил дипломат. - Против них выдвинуты сфабрикованные обвинения. Фактически, они так и остаются политическими заключенными на Украине, которые должны быть немедленно освобождены". "Настоящие же преступники до сих пор избегают наказания", - обратил внимание Лукашевич.

"В этой связи полагаем необходимым провести независимое международное расследование событий в Одессе 2 мая 2014 года. Украина на это оказалась не способна", - подчеркнул российский постпред.