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Медведев освободил ставшего врио главы Нижегородской области Никитина с поста замминистра

Политика
29 сентября, 12:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

Сообщается, что Глеб Никитин был освобожден от должности в связи с переходом на другую работу

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил Глеба Никитина, ставшего врио главы Нижегородской области, от его прежней должности первого замминистра промышленности и торговли. Соответствующее распоряжение, подписанное главой кабмина, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В нем отмечается, что Никитин освобожден от должности "в связи с переходом на другую работу".

Президент России Владимир Путин 26 сентября принял отставку губернатора региона Валерия Шанцева, возглавлявшего Нижегородскую область на протяжении 12 лет, и назначил врио главы региона Глеба Никитина, занимавшего до этого должность первого заместителя главы Минпромторга РФ.

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