Медведев освободил ставшего врио главы Нижегородской области Никитина с поста замминистра

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил Глеба Никитина, ставшего врио главы Нижегородской области, от его прежней должности первого замминистра промышленности и торговли. Соответствующее распоряжение, подписанное главой кабмина, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В нем отмечается, что Никитин освобожден от должности "в связи с переходом на другую работу".

Президент России Владимир Путин 26 сентября принял отставку губернатора региона Валерия Шанцева, возглавлявшего Нижегородскую область на протяжении 12 лет, и назначил врио главы региона Глеба Никитина, занимавшего до этого должность первого заместителя главы Минпромторга РФ.