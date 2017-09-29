Владимир Путин 2 октября посетит Туркмению с официальным визитом

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 2 октября, посетит с официальным визитом Туркмению, сообщила пресс-служба Кремля.

Визит состоится по приглашению президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

"Ожидается, что в ходе переговоров будут рассмотрены ключевые вопросы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-образовательной и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные региональные проблемы, - говорится в сообщении пресс-службы Кремля. - По итогам переговоров запланировано подписание российско-туркменских документов".

Последний раз Путин посещал Туркмению в 2012 году.