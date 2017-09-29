Постпред РФ при ОБСЕ заявил о причастности ВСУ к гибели наблюдателя СММ в Донбассе

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Оснований сомневаться в причастности диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ) к гибели наблюдателя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе нет. Об этом заявил в Вене постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич. Текст его выступления опубликован в пятницу на сайте МИД РФ.

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"Доклад международной комиссии по установлению фактов констатировал, что мина, на которой подорвался автомобиль СММ, вряд ли была установлена ополченцами, - отметил он. - Представители отдельных районов Луганской области не знали о наличии на дороге еще двух неразорвавшихся мин. В ходе расследования ополченцы конструктивно взаимодействовали с криминалистами, чего нельзя сказать об украинской стороне".

По словам дипломата, Киев до сих пор не представил "полную видеозапись подрыва, которая велась с подконтрольной ВСУ территории". "Камера имела хорошее приближение, а ее поворот с целью отследить движение автомобилей СММ проводился вручную", - пояснил он.

"Разумных оснований сомневаться в причастности диверсантов ВСУ к этому подрыву у нас нет, - подчеркнул Лукашевич. - Рассчитываем, что виновные понесут заслуженное наказание".

Постпред РФ обратил внимание также на то, что на линии соприкосновения активизировались украинские снайперы и что диверсионные группы регулярно заходят в контролируемые ополченцами районы.

В районе села Пришиб Славяносербского района ЛНР 23 апреля при следовании двух экипажей СММ ОБСЕ по маршруту Славяносербск - село Сокольники произошел подрыв на противотанковой мине автомобиля наблюдателей, в результате чего один представитель миссии - гражданин США - погиб, двое - гражданине Чехии и Германии - получили ранения.