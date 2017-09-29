Песков прокомментировал возможность дальнейшей ротации губернаторов

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин продолжает заниматься региональными вопросами, сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в ответ на вопрос о планах по дальнейшей ротации губернаторского состава.
"Президент продолжает заниматься региональной проблематикой", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о том, будет ли продолжена ротация губернаторов на следующей неделе.
Несколькими днями ранее Путин принял отставки и назначил новых врио глав Ненецкого автономного округа, Нижегородской области и Самарской области.