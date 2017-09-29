Визит саудовского короля в РФ запланирован на первую декаду октября

ФИФА: работы по строительству "Мордовии-Арены" ведутся в динамичном темпеСпорт 29 сентября, 13:34
Китайский владелец ФК "Милан" ищет новых инвесторов, чтобы покрыть убыткиСпорт 29 сентября, 13:33
Исследование: вымирание биологических видов угрожает пищевым ресурсам человечестваСоциальная ответственность 29 сентября, 13:22
Садовничий: выборы президента РАН стали поворотным событием в жизни академииНаука 29 сентября, 13:17
Сорокин: "Мордовия-Арена" не имеет отставаний по срокам строительстваСпорт 29 сентября, 13:17
Доставка ямальского СПГ по Севморпути в Китай в 1,5 раза быстрее, чем по суэцкому маршрутуТранспорт 29 сентября, 13:08
Службы по уходу за больными Великобритании призвали в профессию мужчинСоциальная ответственность 29 сентября, 12:58
Алыпов покинул Федерацию лыжных гонок Свердловской области из-за возникших противоречийСпорт 29 сентября, 12:57
Около 60 iPhone 8 раскуплено в ГУМе за часОбщество 29 сентября, 12:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Москва придает большое значение предстоящему визиту в РФ короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, который должен состояться в первой декаде октября. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это будет первая декада октября, точную дату мы объявим. Подготовка этого визита вступила в финальную стадию", - сказал Песков, отвечая на вопрос о сроках визита саудовского короля в РФ. По словам пресс-секретаря президента РФ, в Кремле придают большое значение этому визиту и рассчитывают, что он "придаст новый мощный импульс" развитию двусторонних отношений.
Как отметил Песков, Саудовская Аравия играет важнейшую роль в арабских и межарабских делах, являясь одним из лидеров арабского мира. "Поэтому, безусловно, Россия заинтересована в том, чтобы поддерживать диалог, в том числе и в рамках обсуждения ситуации в регионе Ближнего Востока и в Сирии в частности. А главная наша надежда заключается в том, что этот визит придаст новый мощный импульс для развития двусторонних отношений, потому что потенциал наших отношений гораздо богаче, чем ситуация де-факто, и мы хотим всячески развивать наш диалог", - подчеркнул представитель Кремля.