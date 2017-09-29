Путин и Совбез РФ отметили неприемлемость давления на российские СМИ в зарубежных странах

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности России в пятницу обсудил ситуацию с давлением на российские СМИ в ряде зарубежных стран. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Затрагивалась в ходе совещания тема о продолжающемся и порой нарастающем давлении на российские СМИ в некоторых странах за рубежом. Отмечалась неприемлемость таких действий в отношении наших СМИ", - сказал пресс-секретарь.