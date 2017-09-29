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Путин и Совбез РФ отметили неприемлемость давления на российские СМИ в зарубежных странах

Политика
29 сентября, 13:11 UTC+3

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности России в пятницу обсудил ситуацию с давлением на российские СМИ в ряде зарубежных стран. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Затрагивалась в ходе совещания тема о продолжающемся и порой нарастающем давлении на российские СМИ в некоторых странах за рубежом. Отмечалась неприемлемость таких действий в отношении наших СМИ", - сказал пресс-секретарь.

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Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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