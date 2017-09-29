Путин после переговоров в Анкаре обсудил с Совбезом РФ ситуацию в Сирии

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Ситуация в Сирии, в том числе вокруг Дейр-эз-Зора, стала одной из тем прошедшего в пятницу оперативного совещания президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Было детальное обсуждение сирийской проблематики, особенно положения дел вокруг Дейр-эз-Зора, в том числе с учетом вчерашних переговоров [с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом] в Анкаре", - сказал Песков.