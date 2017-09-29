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Путин после переговоров в Анкаре обсудил с Совбезом РФ ситуацию в Сирии

Политика
29 сентября, 13:24 UTC+3

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что "было детальное обсуждение сирийской проблематики, особенно положения дел вокруг Дейр-эз-Зора"

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Ситуация в Сирии, в том числе вокруг Дейр-эз-Зора, стала одной из тем прошедшего в пятницу оперативного совещания президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Было детальное обсуждение сирийской проблематики, особенно положения дел вокруг Дейр-эз-Зора, в том числе с учетом вчерашних переговоров [с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом] в Анкаре", - сказал Песков.

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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