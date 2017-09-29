Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев надеется на преемственность курса в отношениях с РФ нового правительства Киргизии

Политика
29 сентября, 13:45 UTC+3 ГОРКИ ГОРКИ 29, сентября. /ТАСС

Российский премьер подчеркнул важность двухсторонних встреч и напомнил о дружеских отношениях двух стран

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГОРКИ, 29 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил надежду на то, что новое правительство Киргизии обеспечит преемственность курса, которого в последние годы придерживался Бишкек в отношениях с Россией. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев во время переговоров с главой правительства Киргизии Сапаром Исаковым. "Надеюсь, что в деятельности вашего правительства будет обеспечена надлежащая преемственность того курса, которого в последние годы придерживалась ваша страна. А этот курс был направлен на всемерное развитие отношений с Российской Федерацией. Этих позиций придерживается и президент вашей страны Алмазбек Атамбаев, с которым мы неоднократно эти вопросы обсуждали", - сказал Медведев в беседе с Исаковым, возглавившем правительство Киргизии в августе 2017 года.

Смотрите также

Госдума направит миссию наблюдателей на выборы президента Киргизии

Глава Киргизии призвал преодолеть волну экстремизма через культуры и традиции государств

Путин: "Газпром" намерен вложить в газификацию Киргизии 100 млрд рублей

Медведев поздравил главу киргизского правительства со вступлением в новую должность, отметив, что Россия ценит то, что свой первый визит киргизский премьер осуществил именно в Москву. "Наши страны - близкие партнеры и союзники, у нас дружеские отношения, и важно всегда сверять часы, смотреть на то, как развивались и развиваются отношения", - добавил Медведев.

Глава российского правительства попросил своего коллегу передать приветственные слова президенту Киргизии как от своего имени, так и от имени президента России Владимира Путина. Он предложил Исакову в ходе переговоров "обменяться соображениями о том, как развиваются двусторонние отношения - и экономические, и гуманитарные, а также как развиваются интеграционные процессы на евразийском пространстве".

В свою очередь глава правительства Киргизии отметил, что отношения Москвы и Бишкека сегодня вышли на более качественный уровень "благодаря усилиям, которые прикладывали президенты России и Киргизии". Он выразил уверенность, что между Россией и Киргизией сложились "истинные, стратегические и союзнические отношения". "Правительство Киргизии придает очень большое значение перспективам двусторонних отношений. Вы выразили надежду на то, что новое правительство Киргизии продолжит уже установленный курс. Я, в свою очередь, выражаю готовность и заверяю, что мы, новое правительство, будем прикладывать дальнейшие усилия для более глубокого сотрудничества между странами", - заключил Исаков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Исаков, Сапар Джумакадырович Путин, Владимир Владимирович Атамбаев, Алмазбек Шаршенович Медведев, Дмитрий Анатольевич
Страны
Россия Киргизия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Задержанный за шпионаж военнослужащий признался в передаче информации украинской разведке
2
На Украине разбился учебно-тренировочный самолет, есть жертвы
3
Около 60 iPhone 8 раскуплено в ГУМе за час
4
Путин объявил дисциплинарное взыскание главе Минтранса
5
Посмотревшие "Матильду" депутаты заявили, что стали лучше относиться к Николаю II
6
Дисциплинарные взыскания высокопоставленным чиновникам в РФ. Досье
7
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
Темы дня
Новости партнеров
Реклама