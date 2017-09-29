Медведев надеется на преемственность курса в отношениях с РФ нового правительства Киргизии

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ГОРКИ, 29 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил надежду на то, что новое правительство Киргизии обеспечит преемственность курса, которого в последние годы придерживался Бишкек в отношениях с Россией. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев во время переговоров с главой правительства Киргизии Сапаром Исаковым. "Надеюсь, что в деятельности вашего правительства будет обеспечена надлежащая преемственность того курса, которого в последние годы придерживалась ваша страна. А этот курс был направлен на всемерное развитие отношений с Российской Федерацией. Этих позиций придерживается и президент вашей страны Алмазбек Атамбаев, с которым мы неоднократно эти вопросы обсуждали", - сказал Медведев в беседе с Исаковым, возглавившем правительство Киргизии в августе 2017 года.
Медведев поздравил главу киргизского правительства со вступлением в новую должность, отметив, что Россия ценит то, что свой первый визит киргизский премьер осуществил именно в Москву. "Наши страны - близкие партнеры и союзники, у нас дружеские отношения, и важно всегда сверять часы, смотреть на то, как развивались и развиваются отношения", - добавил Медведев.
Глава российского правительства попросил своего коллегу передать приветственные слова президенту Киргизии как от своего имени, так и от имени президента России Владимира Путина. Он предложил Исакову в ходе переговоров "обменяться соображениями о том, как развиваются двусторонние отношения - и экономические, и гуманитарные, а также как развиваются интеграционные процессы на евразийском пространстве".
В свою очередь глава правительства Киргизии отметил, что отношения Москвы и Бишкека сегодня вышли на более качественный уровень "благодаря усилиям, которые прикладывали президенты России и Киргизии". Он выразил уверенность, что между Россией и Киргизией сложились "истинные, стратегические и союзнические отношения". "Правительство Киргизии придает очень большое значение перспективам двусторонних отношений. Вы выразили надежду на то, что новое правительство Киргизии продолжит уже установленный курс. Я, в свою очередь, выражаю готовность и заверяю, что мы, новое правительство, будем прикладывать дальнейшие усилия для более глубокого сотрудничества между странами", - заключил Исаков.