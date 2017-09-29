Члены правительства Нижегородской области подали заявления об отставке

ПЕНЗА, 29 сентября. /ТАСС/. Члены правительства Нижегородской области написали заявления об отставке в соответствии с Уставом региона после отставки с поста губернатора Валерия Шанцева. Об этом в пятницу сообщил журналистам временно исполняющий обязанности главы региона Глеб Никитин в Пензе, где проходит заседание Совета при полномочном представителе президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО).

"Что касается, собственно, юридического статуса коллег, то, конечно, они все необходимые действия, в соответствии с законодательством, осуществили", - сообщил Никитин, отвечая на вопрос ТАСС, все ли члены правительства написали заявления об отставке.

Президент России Владимир Путин 26 сентября принял отставку 70-летнего Валерия Шанцева с поста губернатора Нижегородской области, который тот занимал на протяжении 12 лет. Временно исполняющим обязанности главы региона президент назначил 40-летнего Глеба Никитина, занимавшего до этого должность первого заместителя главы Минпромторга РФ.

В соответствии с Уставом региона, после подачи заявлений об отставке правительство области продолжает работать до формирования нового состава.

"Я сейчас внимательно составлю свои впечатления о людях, о проблемах, о правильности структурных решений, которые до меня принимались", - отметил Никитин, добавив, что не один раз встретится с каждым членом правительства. Ранее сообщалось, что Никитин на первых порах будет строить свою работу в регионе, опираясь на местные кадры.