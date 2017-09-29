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МИД РФ: Россия тщательно проанализирует инициативу по борьбе с терроризмом в интернете

Политика
29 сентября, 15:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

По словам замминистра иностранных дел, РФ готова вносить встречные предложения, "опираясь на зарекомендовавший себя передовой российский опыт блокирования и удаления" подобного контента

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Россия тщательно проанализирует британско-французскую инициативу по борьбе с пропагандой терроризма в интернете. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии заместителя министра иностранных дел РФ Олега Сыромолотова.

"Мы планируем проанализировать более тщательно британско-французские предложения, - отметил он. - В свою очередь готовы вносить встречные, опираясь на зарекомендовавший себя передовой российский опыт блокирования и удаления террористического и экстремистского контента. При этом остаемся открыты к диалогу с западными партнерами, твердо отстаивая тезис о ведущей роли государства и его компетентных органов в контртерроризме и антиэкстремизме при важных, но вспомогательных, совещательных функциях институтов гражданского общества и частного сектора".

Замминистра напомнил, что предложенные российской стороной "апробированные на национальном уровне и эффективные меры, в том числе по недопущению подстрекательства к терроризму и пресечению его публичного оправдания, блокировке и удалению террористического контента в интернете, западными государствами были сходу, по сути, без обсуждений отвергнуты под предлогом защиты абсолютизируемой на тот момент свободы слова".

Долой двойные стандарты

"Мы, в принципе, поддерживаем многие сформулированные [в британско-французской инициативе] подходы и приоритеты: перед всеми нами действительно стоит общая задача добиться того, чтобы остановить часто безнаказанную террористическую пропаганду в интернете и социальных сетях, - продолжил Сыромолотов. - Делать это следует с помощью решительных законодательных и правоохранительных мер и одновременно в рамках ответственного государственно-частного партнерства с интернет-компаниями. В дополнение к этим усилиям большую роль, на наш взгляд, призваны также сыграть и традиционные электронные СМИ - в первую очередь, для распространения контрпропаганды, формирования гражданского иммунитета против террористической идеологии".

"Однако все это останется красивыми, но пустыми лозунгами, если наши партнеры продолжат делить вызовы терроризма в информационном пространстве на те, что угрожают своим, и те, что касаются чужих, - подчеркнул дипломат. - Это не та сфера, где оправдана борьба за лидерство - ни одному государству мира не уничтожить в одиночку источники и всех носителей терпропаганды, не пресечь распространения террористических идей, идеологии".

Прочь логику блокового мышления

В этой связи он выразил озабоченность сделанными ранее британцами оговорками о том, что круг партнеров для осуществления сотрудничества по предупреждению террористического использования информационно-коммуникационных технологий может быть ограничен по принципу выбора неких союзнических демократических государств.

"Логика блокового мышления вновь в действии во всей красе, - резюмировал замглавы МИД РФ. - Хотели бы предупредить, что в таком случае никаких реальных результатов опять не будет. Напротив, если и в эти инициативы окажется вмонтирована излюбленная западными странами лазейка для вмешательства во внутренние дела государств, дестабилизации неугодных режимов и оправдания террористов в зависимости от выгодного политического контекста, то вся эта конструкция борьбы с терроризмом в интернете так и останется бутафорией, пусть даже с красивой статистикой блокировки западными компаниями по запросу западных государств определенной части террористических материалов".

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Сыромолотов, Олег Владимирович
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