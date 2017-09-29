Песков: приглашение новому послу США для вручения верительных грамот пока не направлено

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Приглашение новому послу США в РФ Джону Хантсману для участия в церемонии вручения верительных грамот президенту России пока не направлялось. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Посол Хантсман сначала должен в Москву прилететь", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос ТАСС о том, приглашен ли дипломат на традиционную для вновь назначенных глав иностранных дипломатических миссий в РФ церемонию.
Ранее ряд СМИ сообщили со ссылкой на свои источники о том, что Хантсман якобы может принять участие в церемонии вручения верительных грамот президенту РФ уже 3 октября.
Сенат Конгресса США в четверг на заседании утвердил бывшего губернатора штата Юта Джона Хантсмана послом Соединенных Штатов в РФ. Сам дипломат на своей странице в Twitter написал, что "с нетерпением ждет возможности присоединиться к команде американского посольства в Москве".
Honored and humbled to serve our great country as U.S. Ambassador to Russia. Looking forward to joining America's Embassy team in Moscow.— Jon Huntsman (@JonHuntsman) 28 September 2017
Церемония вручения верительных грамот главе государства символизирует начало работы дипломата в стране пребывания. Традиционно такие мероприятия проходят в Кремле примерно 2-3 раза в год. На церемонию приглашают 10-20 послов, приехавших на работу в Россию в последние недели. Президент приветствует их и дает краткое напутствие.