Лавров обсудил с генсеком Совета Европы вопросы участия России в деятельности организации

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел в пятницу телефонный разговор с генеральным секретарем Совета Европы Турбьёрном Ягландом, сообщили в российском дипведомстве.

"Были обсуждены вопросы участия Российской Федерации в деятельности Совета Европы", - информировали в МИД.

Беседа состоялась по инициативе Ягланда.

В конце июня стало известно, что Россия приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы). Одновременно Москва предлагает внести в регламент ассамблеи положения о том, что никто не имеет права лишать полномочий депутатов, кроме их избирателей.

Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена основных полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении делегации РФ в ее правах, но санкции остались в силе: Россия лишена права голоса, а также участия в работе руководящих органов ПАСЕ и ее миссий по наблюдению за выборами на пространстве СЕ. В ответ РФ заявила, что приостанавливает свое участие в деятельности ПАСЕ вплоть до конца 2015 года. В январе 2016 года делегация РФ отказалась подавать заявку на подтверждение полномочий на тот год.