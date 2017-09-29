Путин принял отставку Красноярского губернатора Толоконского

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края Александром Уссом, сообщает сайт Кремля.
В пятницу глава государства принял отставку губернатора Красноярского края Виктора Толоконского, назначив врио главы региона председателя Законодательного собрания края Александра Усса, сообщила пресс-служба Кремля.
62-летний Усс с 1997 года работал в Законодательном собрании Красноярского края - сначала депутатом, затем - председателем. В сентябре 2016 года был переизбран депутатом Законодательного собрания красноярского края. До парламентской работы Усс, закончивший Красноярский госуниверситет по специальности "правоведение", занимался наукой, трудился в администрации Красноярского края. Усс женат, имеет троих детей.
64-летний Толоконский занимал пост губернатора Красноярского края с сентября 2014 года, с мая того же года он был назначен временно исполняющим обязанности главы региона.
В сентябре 2002 года Александр Усс был соперником Александра Хлопонина (на тот момент - губернатора Таймыра) на выборах главы Красноярского края. Хлопонин тогда набрал больше голосов, однако крайизбирком дважды отказался признать выборы состоявшимися, ссылаясь на допущенные нарушения. В результате, 3 октября 2002 года обоих соперников в Кремле принял Путин и назначил Хлопонина и.о. губернатора до решения вопроса о главе Красноярского края в законном порядке (он был утвержден в должности краевой комиссией спустя несколько дней). Президент на той встрече обратил внимание, что Усс остается на очень важном посту председателя заксобрания Красноярского края, и выразил надежду на взаимодействие всех ветвей власти в интересах эффективного развития края.