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Антон Алиханов вступил в должность губернатора Калининградской области

Политика
29 сентября, 16:53 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 29, сентября. /ТАСС

На прошедших 10 сентября выборах он получил 81,06% голосов избирателей

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов

© Михаил Метцель/ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 29 сентября. /ТАСС/. Антон Алиханов, которому 17 сентября исполнился 31 год, официально вступил в должность губернатора Калининградской области, став самым молодым избранным главой региона в России. Заседание областной думы, посвященное церемонии, состоялось в пятницу в областном драматическом театре.

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов

Биография избранного губернатора Калининградской области Антона Алиханова

"Я хочу поблагодарить каждого, кто пришел 10 сентября на избирательные участки и проголосовал, и отдал свой голос за нашу команду, за нашу программу, я хочу поблагодарить свою команду. <...>. Я уверен, что мы вместе с вами сможем сделать многое для того, чтобы мы все вместе гордились Калининградской областью, чтобы этой гордости были полны все граждане нашей страны", - сказал Алиханов в ходе церемонии.

В заседании облдумы также принял участие полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов, возглавлявший регион с 30 августа 2010 до 28 июля 2016 года.

Антон Алиханов родился 17 сентября 1986 года в городе Сухуми. Окончил Всероссийскую государственную налоговую академию Министерства финансов РФ по специальностям "финансы и кредит" и "юриспруденция", является кандидатом экономических наук. С 2010 года работал в Министерстве юстиции РФ, с 2013 года перешел на государственную службу в Министерство промышленности и торговли РФ. 22 сентября 2015 года был назначен заместителем председателя правительства Калининградской области.

30 июля 2016 года Алиханов назначен врио главы областного правительства. 6 октября 2016 года указом президента РФ Владимира Путина был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области. На выборах губернатора 10 сентября 2017 года Алиханов ("Единая Россия") одержал победу, получив поддержку 81,06% голосов избирателей.

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Алиханов, Антон Андреевич Цуканов, Николай Николаевич
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