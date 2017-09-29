Патрушев обсудил с главой администрации президента Азербайджана борьбу с террором

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ обсудил с руководителем администрации президента Азербайджана Рамизом Мехтиевым борьбу с религиозным экстремизмом и терроризмом. Как сообщили в пресс-службе СБ РФ, Патрушев и Мехтиев провели в Баку консультации по вопросам безопасности.

"Рассмотрены вопросы региональной безопасности, совершенствования законодательной базы борьбы с религиозным экстремизмом и терроризмом, а также тематика двустороннего сотрудничества в сфере международной информационной безопасности", - говорится в сообщении. Подводя итоги консультаций, Патрушев подчеркнул, что отношения России и Азербайджана отличаются продвинутым характером стратегического партнерства как по вопросам двусторонней, так и многосторонней повестки дня.

Комментируя состоявшиеся консультации, заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев заявил: "Все большую обеспокоенность вызывает современная ситуация в сфере международной информационной безопасности. Часть стран пытается навязать миру собственные, выгодные только им правила игры в информационном пространстве". "В связи с этим необходимо нацелить усилия международного сообщества на предотвращение конфликтов в сфере использования информационно-коммуникационных технологий, ее демилитаризацию и закрепление в ней принципов уважения государственного суверенитета, невмешательства во внутренние дела других государств, соблюдения основных прав и свобод человека", - отметил он.