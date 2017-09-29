В Госдуме отчитались о ходе выполнения послания президента Федеральному собранию

МО РФ: одна из версий расстрела военным сослуживцев в Амурской области - нервный срывПроисшествия 29 сентября, 17:40
В Приамурье военнослужащий убил двух бойцов и офицераПроисшествия 29 сентября, 17:38
Всемирное антидопинговое агентство провело аудит всех подразделений РУСАДАСпорт 29 сентября, 17:31
Более 14 тыс. квартир предоставят переселенцам программы реновации к 2020 годуОбщество 29 сентября, 17:31
Врач, который "полюбил страдание"Общество 29 сентября, 17:25
Вдове космонавта Гагарина присвоено звание "Почетный гражданин Московской области"Общество 29 сентября, 17:24
Нелегальный водочный завод демонтировали в БесланеВ стране 29 сентября, 17:17
Китай может запретить автомобили на углеводородном топливеСоциальная ответственность 29 сентября, 17:10
Ведущие московские музеи поддержали благотворительную акцию фонда "Вера"Общество 29 сентября, 17:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы уже выполнили 53 из 98 пунктов плана по реализации прошлогоднего послания президента РФ Федеральному собранию, сообщил в пятницу журналистам первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, который возглавляет соответствующую межфракционную депутатскую группу.
"Сегодня [на Совете Думы] мы рассмотрели ход реализации прошлогоднего послания президента. Из 98 пунктов плана реализации послания [это в основном принятие законопроектов по тому или иному положению послания] на сегодняшний день выполнено 53 пункта, приняты по каждому из них федеральные законы", - проинформировал парламентарий. "Еще 21 законопроект из этого перечня принят в первом чтении, и до конца этой сессии они будут приняты во втором и третьем чтениях", - пояснил он.
Еще девять законодательных инициатив внесены в Госдуму и готовятся к рассмотрению в первом чтении, уточнил Жуков. "И 14 пунктов плана находятся в стадии разработки: четыре будут внесены до конца года, 10 - в следующем году", - заключил он.