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В Госдуме отчитались о ходе выполнения послания президента Федеральному собранию

Политика
29 сентября, 16:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

Только десять пунктов по плану реализации послания из 98-ми будут выполнены в следующем году

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы уже выполнили 53 из 98 пунктов плана по реализации прошлогоднего послания президента РФ Федеральному собранию, сообщил в пятницу журналистам первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, который возглавляет соответствующую межфракционную депутатскую группу.

"Сегодня [на Совете Думы] мы рассмотрели ход реализации прошлогоднего послания президента. Из 98 пунктов плана реализации послания [это в основном принятие законопроектов по тому или иному положению послания] на сегодняшний день выполнено 53 пункта, приняты по каждому из них федеральные законы", - проинформировал парламентарий. "Еще 21 законопроект из этого перечня принят в первом чтении, и до конца этой сессии они будут приняты во втором и третьем чтениях", - пояснил он.

Еще девять законодательных инициатив внесены в Госдуму и готовятся к рассмотрению в первом чтении, уточнил Жуков. "И 14 пунктов плана находятся в стадии разработки: четыре будут внесены до конца года, 10 - в следующем году", - заключил он.

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