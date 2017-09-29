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Полпред президента в СФО представит и.о. губернатора властям Красноярского края

Политика
29 сентября, 17:06 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 29, сентября. /ТАСС

Сергей Меняйло уточнил, что это произойдет в период с субботы до понедельника

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КРАСНОЯРСК, 29 сентября. /ТАСС/. Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло представит властям региона и.о. губернатора Красноярского края 62-летнего спикера краевого парламента Александра Усса, который сменил на посту региона 64-летнего Виктора Толоконского.

"Я приеду его (Александра Усса - прим. ТАСС) представлять в Красноярский край и лично представлю его членам краевого правительства, депутатам, представителям политических партий и общественных организаций. Это произойдет в период с субботы до понедельника", - сказал ТАСС Меняйло.

Как сообщалось ранее, Виктор Толоконский, занимавший пост губернатора Красноярского края с 2014 года, в среду заявил об уходе со своего поста. В пятницу Путин принял его отставку и назначил исполнять обязанности Александра Усса, до этого 20 лет возглавлявшего краевой парламент.

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Темы
Отставки и назначения Отставки губернаторов
Персоны
Меняйло, Сергей Иванович Толоконский, Виктор Александрович
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