КРАСНОЯРСК, 29 сентября. /ТАСС/. Досрочные выборы губернатора Красноярского края пройдут в сентябре 2018 года, сообщил ТАСС зампред регионального избиркома Александр Попов.

В пятницу президент России Владимир Путин принял отставку 64-летнего Виктора Толоконского с поста губернатора Красноярского края и назначил исполняющим обязанности главы региона 62-летнего спикера краевого парламента Александра Усса.

"Согласно закону "Об основных гарантиях избирательных прав гражданам РФ", досрочные выборы главы субъекта Федерации назначаются на ближайший единый день голосования. То есть, выборы пройдут в сентябре 2018 года", - сказал Попов. По его словам, выборы губернатора не будут совмещены с президентскими выборами в марте 2018 года. Официально дата выборов будет объявлена летом 2018 года.

Как сообщалось ранее, в среду Толоконский объявил об уходе со своего поста, который он занимал с 2014 года. В пятницу президент России Владимир Путин принял его отставку и назначил исполняющим обязанности главы региона Александра Усса, занимавшего с 1998 года пост председателя краевого парламента.

Кандидат с 2002 года

В сентябре 2002 года Александр Усс был соперником Александра Хлопонина (на тот момент - губернатора Таймыра) на выборах главы Красноярского края. Хлопонин тогда набрал больше голосов, однако крайизбирком дважды отказался признать выборы состоявшимися, ссылаясь на допущенные нарушения. В результате 3 октября 2002 года обоих кандидатов в Кремле принял Путин и назначил Хлопонина и.о. губернатора до решения вопроса о главе Красноярского края в законном порядке (он был утвержден в должности краевой комиссией спустя несколько дней).

Президент на той встрече обратил внимание, что Усс остается на очень важном посту председателя Заксобрания Красноярского края, и выразил надежду на взаимодействие всех ветвей власти в интересах эффективного развития региона.