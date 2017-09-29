Рябков обсудил с послом Китая международную проблематику

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков обсудил с послом Китая в России Ли Хуэем вопросы международной повестки дня, представляющие взаимный интерес для Москвы и Пекина. Об этом сообщили в пятницу в МИД РФ.

"В ходе беседы, прошедшей в традиционно дружественном и доверительном ключе, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, представляющим взаимный интерес", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В пятницу в МИД РФ состоялись консультации по проблемам Корейского полуострова между дипломатами России и КНДР. Северокорейскую делегацию возглавила руководитель отдела американских отношений МИД КНДР Чо Сон Ху.