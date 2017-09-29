Врио губернатора: революционных перестановок в правительстве Красноярского края не будет

КРАСНОЯРСК, 29 сентября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Александр Усс пообещал, что революционных кадровых перестановок в правительстве региона не будет.

"У меня нет симпатий и антипатий к людям, у меня подход простой - это соответствие этих людей поставленным задачам. Но все же думаю, революционных перестановок в правительстве не будет", - рассказал ТАСС врио главы края.

Говоря о стоящих перед ним задачах на новой должности, Усс отметил, что достаточно хорошо знает жизнь региона, так как родился и вырос в крае и около 20 лет возглавлял местное Законодательное собрание.

"Среди оперативных задач - это проведение уборочной [с/ х компании]. С такими сложными климатическими условиями мы сталкиваемся впервые на моей памяти - сначала долгое время шли дожди, теперь в некоторых районах края выпал снег. Это снижение напряжения, которое существует на рынке жилья. В финансовом плане положение края - рабочее, к концу года нам удастся немного сократить дефицит бюджета", - отметил Усс.

Среди среднесрочных задач врио главы региона назвал подготовку к зимней Универсиаде, которую Красноярск примет в 2019 году. "Среди стратегических задач - это сделать Красноярский край и город инвестиционно привлекательным, и тут один из инструментов - это проведение у нас Универсиады. Это придаст нашему региону известности и привлекательности", - добавил Усс.

Кандидат с 2002 года

В пятницу президент России Владимир Путин принял отставку 64-летнего Виктора Толоконского с поста губернатора Красноярского края и назначил исполняющим обязанности главы региона 62-летнего спикера краевого парламента Усса.

В сентябре 2002 года Усс был соперником Александра Хлопонина (на тот момент губернатора Таймыра) на выборах главы Красноярского края. Хлопонин набрал больше голосов, однако краевой избирком дважды отказался признать выборы состоявшимися, ссылаясь на допущенные нарушения. В результате 3 октября 2002 года обоих кандидатов в Кремле принял Путин и назначил исполняющим обязанности губернатора Хлопонина до решения вопроса о главе Красноярского края в законном порядке (он был утвержден в должности краевой комиссией спустя несколько дней).

Президент на той встрече обратил внимание, что Усс остается на важном посту председателя Заксобрания Красноярского края, и выразил надежду на взаимодействие всех ветвей власти в интересах эффективного развития региона.