Замглавы МИД РФ и сирийский посол обсудили задачи полной ликвидации террористов в Сирии

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Задачи полной ликвидации террористов в Сирии обсудили спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и сирийский посол в Москве Рияд Хаддад. Об этом сообщили в пятницу в МИД РФ.
"В ходе беседы состоялся обмен мнениями о развитии военно-политической ситуации в Сирии, в том числе с учетом задачи полной ликвидации в этой стране очага международного терроризма", - информировали в министерстве.
Заседание российско-сирийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству состоится в начале октября.
"Обсуждались также вопросы подготовки к очередному заседанию постоянной российско-сирийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, намеченному на начало октября", - информировали в ведомстве.
Встреча состоялась по просьбе сирийского дипломата.
Предыдущее заседание российско-сирийской межправкомиссии состоялось в ноябре прошлого года.