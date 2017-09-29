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Замглавы МИД РФ и сирийский посол обсудили задачи полной ликвидации террористов в Сирии

Политика
29 сентября, 18:51 дата обновления: 29 сентября, 19:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о развитии военно-политической ситуации, рассказали в российском министерстве

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Задачи полной ликвидации террористов в Сирии обсудили спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и сирийский посол в Москве Рияд Хаддад. Об этом сообщили в пятницу в МИД РФ.

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями о развитии военно-политической ситуации в Сирии, в том числе с учетом задачи полной ликвидации в этой стране очага международного терроризма", - информировали в министерстве.

Заседание российско-сирийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству состоится в начале октября.

"Обсуждались также вопросы подготовки к очередному заседанию постоянной российско-сирийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, намеченному на начало октября", - информировали в ведомстве.

Встреча состоялась по просьбе сирийского дипломата.

Предыдущее заседание российско-сирийской межправкомиссии состоялось в ноябре прошлого года.

 

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