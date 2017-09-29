Глава Калмыкии заявил, что продолжает работать в обычном режиме

ЧЕРКЕССК, 29 сентября. /ТАСС/. Глава Калмыкии Алексей Орлов заявил, что не видел докладов экспертов и сообщений в СМИ о возможности его ухода в отставку и что продолжает работать в обычном режиме.

Во вторник коммуникационный холдинг "Минченко Консалтинг" опубликовал доклад, согласно которому глава Калмыкии единственным из руководителей регионов Южного федерального округа попал в "красную зону" рейтинга - с высокой, по мнению составителей рейтинга, вероятностью отставки. После эта информация была растиражирована в ряде СМИ.

"Я работаю. В рабочем режиме, - сказал Орлов ТАСС, отвечая на вопрос, что он может ответить экспертам, которые внесли его в "красную зону" рейтинга. - Я не читал, не видел ничего, нечего сказать".

Орлову 55 лет, он возглавляет регион с 2010 года, когда сменил на этом посту Кирсана Илюмжинова. В 2014 году был переизбран. Срок его полномочий истекает в 2019 году.

Ранее президент России принял отставку губернатора Новгородской области Валерия Шанцева и назначил врио руководителя региона первого замглавы Минпромторга РФ Глеба Никитина. Также с поста губернатора Самарской области ушел Николай Меркушкин, врио главы региона назначен член Совета Федерации Дмитрий Азаров. В пятницу глава государства принял отставку Виктора Толоконского с поста губернатора Красноярского края и назначил исполняющим обязанности главы региона спикера краевого парламента Александра Усса.