Главы МИД РФ и Мадагаскара обменялись поздравлениями в связи с 45-летием дипотношений

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Главы МИД России и Мадагаскара Сергей Лавров и Анри Рабари-Нжака обменялись поздравительными телеграммами по случаю 45-летия установления дипломатических отношений между странами. Об этом сообщили в пятницу в Министерстве иностранных дел России.

"Главы внешнеполитических ведомств дали высокую оценку традиционно дружественным, многоплановым российско- малагасийским связям, выразили нацеленность на дальнейшую совместную работу по продвижению взаимовыгодного сотрудничества в политической, торгово-экономической и иных областях на благо народов России и Мадагаскара, в интересах укрепления мира и стабильности в Восточной Африке", - отметили в дипведомстве.