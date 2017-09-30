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Пресс-служба губернатора Омской области опровергла слухи о его отставке

Политика
30 сентября, 12:05 UTC+3 ОМСК ОМСК 30, сентября. /ТАСС

Об отставке Виктора Назарова ранее сообщали СМИ со ссылкой на источник в администрации президента

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ОМСК, 30 сентября. /ТАСС/. Губернатор Омской области Виктор Назаров работает в обычном режиме, сообщила в субботу ТАСС его пресс-секретарь Юлия Соколенко.

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на источник в администрации президента о том, что принято решение об отставке главы региона.

"Губернатор работает в обычном режиме, сегодня [он] был в прямом эфире на местном телевизионном канале. Он участвовал в благотворительном марафоне", - сказала Соколенко, отметив, что "слухи об отставке не комментирует".

Назаров родился в 1962 году в Омской области. Он закончил юридический факультет Омского государственного университета, несколько лет работал в прокуратуре и военным следователем. В 2003 году он устроился в компанию "Газпром межрегионгаз Омск", которую возглавил в 2005 году.

Губернатором Назаров стал в мае 2012 года, сменив на этом посту Леонида Полежаева, который бессменно возглавлял регион в течение 20 лет. В 2015 году Назаров победил на выборах губернатора Омской области, набрав 60,02% голосов.

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