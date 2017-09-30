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Патрушев и Алиев обсудили в Баку сотрудничество в сфере безопасности

Политика
30 сентября, 13:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, сентября. /ТАСС

Секретарь Совета безопасности РФ и президент Азербайджана затронули широкий спектр тем сотрудничества

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МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым сотрудничество двух стран в сфере безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.

"Сегодня в Баку президент Азербайджана Ильхам Алиев принял секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, - говорится в сообщении. - Обсужден широкий спектр тем российско-азербайджанского сотрудничества, в том числе в сфере безопасности".

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Персоны
Алиев, Ильхам Гейдар оглы Патрушев, Николай Платонович
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