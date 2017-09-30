Сенаторы РФ в ходе визита в Рим хотят обсудить встречи депутатов из России и Италии

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МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Российские и итальянские парламентарии намерены в ходе рабочего визита делегации Совета Федерации в Рим договориться о сотрудничестве, в том числе о возможности организации в будущем встреч региональных и муниципальных депутатов двух стран. Об этом в субботу сообщил ТАСС первый зампред комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправление и делам Севера Степан Киричук.
"В планах встречи и обсуждение. Речь идет только о вопросах , которые связаны со взаимодействием парламентов двух стран. Мы хотели бы определить направления, по которым будем взаимодействовать. Мы хотим обсудить возможность организации в будущем встреч региональных парламентариев и муниципальных", - рассказал Киричук.
По его словам, не исключено, что по итогам визита, который состоится со 2 по 5 октября, будет подписан документ о сотрудничестве. "Мы пока не можем сказать, будет подписываться или не будет. Очень давно не было контактов с итальянскими парламентариями. Пока все, что мы слышим от принимающей стороны, очень позитивно", - сказал сенатор.
В ходе визита российских парламентариев планируется подписать совместное заявление между комитетом Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера и комиссиями Сената Итальянской республики по конституционным делам, иностранным делам и вопросам окружающей среды, сообщили в субботу ТАСС в посольстве РФ в Италии.
Также запланирована рабочая встреча российских парламентариев с парламентской делегацией итальянского Сената (верхней палаты), в которую войдут президенты комиссий по конституционным делам, иностранным делам и вопросам окружающей среды. Сенаторы обсудят формирование двухпалатных парламентских систем и особенности функционирования федеральных, региональных и местных органов власти, а также экологическую безопасность и вопросы сотрудничества в экономической и культурной сферах.
Парламентские контакты продолжатся в конце следующей недели, когда запланировано очередное заседание Большой российско-итальянской межпарламентской комиссии. Российскую делегацию возглавит вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая.