Глава МИД и министр экономики Японии посетят Россию в конце ноября

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КИОТО /Япония/, 1 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Японии Таро Коно и министр экономики, торговли и промышленности страны Хиросигэ Сэко, который также отвечает за развитие экономических отношений между РФ и Японией, посетят Россию в конце ноября.
Об этом сообщил журналистам в кулуарах Международного форума науки и технологии вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.
"В конце ноября будет визит министра иностранных дел [Таро Коно] и визит министра [Хиросигэ] Сэко в Россию - проведение межправкомиссии и двусторонних переговоров", - рассказал он. Дворкович также напомнил, что в начале ноября должна состояться встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ на полях саммита АТЭС во Вьетнаме.
Касаясь прошедшей в этот же день встречи с главой японского правительства, Дворкович отметил, что на ней обсуждалось, "по каким направлениям можно продвинуться в ближайшее время". "Прежде всего в реализации тех инвестиционных проектов, по которым были достигнуты договоренности, в том числе - во Владивостоке в начале сентября", - добавил вице-премьер.