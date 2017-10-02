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Полпред президента представит врио главы НАО Цыбульского в Нарьян-Маре

Политика
2 октября, 0:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

Бывший заместитель министра экономического развития Александр Цыбульский сменил на этой должности Игоря Кошина

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Николай Цуканов в понедельник представит в Нарьян-Маре врио главы Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского, назначенного президентом вместо Игоря Кошина. Об этом ТАСС сообщили в аппарате полпреда.

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Врио губернатора Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский

Биография врио губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского

"Полномочный представитель президента РФ в СЗФО Николай Цуканов в рамках рабочей поездки в регион представит назначенного врио главы Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского", - сказал собеседник агентства.

28 сентября президент России Владимир Путин назначил 38-летнего заместителя главы Минэкономразвития Александра Цыбульского временно исполняющим обязанности губернатора Ненецкого автономного округа. Во главе региона Цыбульский сменил 43-летнего Игоря Кошина, который возглавлял округ с 2014 года.

Александр Витальевич Цыбульский родился 15 июля 1979 года в Москве. Окончил Военный университет Министерства обороны РФ и Московский институт международного бизнеса. В 1996-2005 годах проходил воинскую службу, в 2006-2008 годах занимал различные должности в Департаменте внешнеэкономических отношений Министерства экономического развития и торговли. Затем работал на руководящих постах в различных министерствах, а с 19 ноября 2014 года - заместитель министра экономического развития.

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Персоны
Кошин, Игорь Викторович Цуканов, Николай Николаевич Путин, Владимир Владимирович Цыбульский, Александр Витальевич
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