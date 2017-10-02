Губернатор Орловской области не комментирует публикации в СМИ о своей возможной отставке

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Губернатор Орловской области Вадим Потомский заявил, что не может прокомментировать публикации в СМИ о его возможной отставке.

"Я такие вещи не планирую, я не могу такие вещи планировать, поэтому ничего пока по этому поводу сказать не могу", - отметил Потомский в беседе с журналистами. "Если что-то и будет, я думаю, мы все узнаем, мы с вами одновременно будем знать", - добавил глава региона.

Потомский в понедельник находится в составе российской делегации, вылетающей в Ашхабад в рамках визита в Туркмению президента РФ Владимира Путина. Как пояснил губернатор, он планирует подписать соглашение о городах - побратимах между Орлом и туркменским городом Мары, в котором он родился.